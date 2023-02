Um motorista de aplicativo atingiu propositalmente uma viatura da Polícia Militar ao tentar escapar de uma tentativa de roubo e de sequestro em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista. O caso aconteceu em um posto de gasolina na noite de quinta-feira, 23, no bairro Pauliceia. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), a vítima foi rendida por dois homens, de 32 e 39 anos, durante a viagem solicitada. Eles foram presos em flagrante por roubo.

Os policiais militares abasteciam a viatura quando foram surpreendidos pelo veículo com três ocupantes. “Na ocasião, a vítima, um motorista de aplicativo, sinalizou que estava sendo roubado pelos dois homens dentro do carro”, disse a SSP.

Segundo o motorista, os autores teriam solicitado uma corrida e, durante o embarque, anunciaram o assalto com uso de uma arma e o fizeram refém. A dupla tentou fugir, mas foi capturada. “Com eles foram encontrados o celular da vítima e a quantia de R$ 141”, afirmou a secretaria. Os pertences foram entregues ao responsável. Não houve transferência bancária.

Dentro do automóvel foi localizada e apreendida uma réplica de arma de fogo. Os criminosos foram detidos e encaminhados à delegacia, ficando à disposição da Justiça. O caso foi registrado como roubo no 2º DP de São Bernardo do Campo.