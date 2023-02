O Ministério Público de Minas Gerais (MP-MG) instaurou inquérito civil para apurar as causas da elevação do nível de emergência da barragem de rejeitos de mineração B1, em Brumadinho, hoje sob responsabilidade da empresa Mineração Morro do Ipê S.A.

A barragem se rompeu em 2019, quando pertencia à mineradora Vale, causando um grande desastre humano – 270 mortos e centenas de desabrigados – e ambiental, com contaminação dos rios e nascentes numa larga área. Procurada, a Vale disse que a barragem não está mais sob sua responsabilidade.

A barragem, que até então possuía declaração de condição de estabilidade, foi elevada para o nível 1 de emergência neste ano.

A Ipê S.A. Assinou em 2022 Termo de Compromisso com o MP-MG para descaracterizar, no menor prazo possível, as suas barragens de rejeitos alteadas à montante de forma a trazer segurança definitiva para a área. Procurada pela reportagem, a companhia ainda não se manifestou. O espaço está aberto para manifestações.