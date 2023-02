Na quinta-feira, 23, o Navio Aeródromo Multipropósito Atlântico aportará em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo, para dar apoio às vítimas das chuvas que atingiram a região no fim de semana. A informação é do Centro de Comunicação Social da Marinha.

O Capitania da Estrada chegará com seis helicópteros, três Embarcações de Desembarque de Viatura e Pessoal (EDVP) para transporte de pessoas e outros equipamentos. Contará ainda com um hospital de campanha com 200 leitos, UTI, e médicos de várias especialidades, como ortopedista, cirurgião geral, anestesista, cirurgião dentista, farmacêutico, além de clínico geral e profissionais de enfermagem e saúde bucal.

O navio levará também um grupamento de 180 fuzileiros navais com maquinário, como minicarregadeiras, ambulâncias e pás carregadeiras para ajudar na desobstrução de vias e outros locais necessários.