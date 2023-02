O ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, informou que um navio da Marinha saiu do Porto de Santos (SP) nesta segunda-feira, 20, para levar 30 toneladas de mantimentos para a cidade de São Sebastião, a mais afetada pelas chuvas no litoral do norte do Estado de São Paulo. De acordo com França, dentre os itens há água potável, alimentos e produtos de limpeza doados por empresas do setor portuário.

França e outros ministros acompanharam nesta segunda o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em um sobrevoo nas áreas afetadas pelos temporais. Por volta das 13h, a comitiva presidencial estava reunida no Teatro Municipal de São Sebastião com o governador de SP, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e o prefeito da cidade, Felipe Augusto (PSDB), e autoridades da Defesa Civil, Exército e Aeronáutica.

“Conseguimos 30 toneladas de mantimentos, que envolvem água potável, alimentos e produtos de limpeza, que estão saindo do Porto de Santos para São Sebastião em um navio da @marmilbr. Agradeço às empresas do setor portuário que colaboraram com as doações”, escreveu França, no Twitter.

Na comitiva, além de França, estão ministros como Rui Costa (Casa Civil), Alexandre Padilha (Secretaria de Relações Institucionais), Paulo Pimenta (Secretaria de Comunicação Social), Renan Filho (Transportes), Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional), Márcio Macêdo (Secretaria-Geral da Presidência) e Ana Moser (Esporte).

A ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, que está em Guarujá (SP), acompanharia a comitiva, mas desistiu após constatar que não conseguiria chegar ao local devido a interdições na BR-101.

Em Guarujá, Tebet acompanhará hoje o prefeito Dr Válter Suman (PSDB) em uma visita a um dos centros de acolhida montados na cidade para receber famílias desalojadas, de acordo com sua assessoria.

Energia elétrica

O Ministério de Minas e Energia informou em nota que está acompanhando a situação do atendimento de energia elétrica aos consumidores do litoral norte do Estado de São Paulo. De acordo com a pasta, as principais causas das interrupções são os deslizamentos de terra e alagamentos que afetaram as redes de distribuição.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que “não medirá esforços para o retorno da normalidade da situação na região”.

“Com apoio do presidente Lula, estamos agindo para que o devido atendimento à população seja realizado, envolvendo todos os recursos necessários para restabelecimento do fornecimento de energia elétrica àquelas áreas que foram impactadas pelas chuvas ocorridas nos últimos dias. Não sossegaremos até que a situação seja restabelecida”, destacou.

As áreas mais impactadas – São Sebastião e Ubatuba – envolvem concessões da Elektro e EDP, que, segundo o Ministério, já foram acionadas, e estão com equipes de emergência mobilizadas e atuando na região. “Em algumas localidades, o restabelecimento já foi realizado. Em outras, as empresas não conseguiram atuar, em razão de dificuldades de acesso aos locais ou por questões de segurança, em pontos protegidos pela Defesa Civil”, diz a nota.

Para além do restabelecimento de energia, segundo o comunicado, o MME articula outras possíveis ações de apoio à comunidade com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e as empresas de distribuição.

EDP e Elektro

Ao Ministério, a EDP informou que está atuando em parceria com a Defesa Civil para atender às demandas dos municípios de São Sebastião e Caraguatatuba e “normalizar o serviço de distribuição de energia o mais rápido possível”, destacou em nota. No pico da contingência, a empresa teve 13,8 mil clientes desligados na região. Desses, 4,7 mil já foram restabelecidos. Nove mil clientes ainda estão com fornecimento desligado, dos quais 6,5 mil estão localizados em áreas cujo acesso está interditado pela Defesa Civil.

A Elektro relatou ao MME que acompanha 75 eventos nos municípios de Ubatuba, Ilha Bela e Bertioga, o que atinge cerca de mil unidades consumidoras. “As equipes estão mobilizadas para promover o restabelecimento, havendo prejuízo no acesso em algumas localidades”, reforçou em nota. O acesso de trabalho para as equipes da empresa ainda continua em situação comprometida, de acordo com a Elektro.