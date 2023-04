Nevou no começo da noite desta quarta-feira, 19, no município de Bom Jardim da Serra, a mais de mil metros de altitude, no Planalto Sul Catarinense. Foi o primeiro registro do fenômeno em pleno outono de 2023. Evento raro de ocorrer no Brasil nesta estação do ano, a última queda de neve nessas condições havia ocorrido em 17 de abril de 1999, com forte massa de ar polar acompanhada de um ciclone. Junto com a neve, também veio a chuva congelada na temperatura de 2ºC, segundo a MetSul Meteorologia.

”Tivemos uma situação clássica para a formação de neve. De um lado (oeste), uma massa de ar frio chegando que trouxe marcas baixas de temperaturas ontem e hoje, e pela direita, da costa (Oceano Atlântico), tínhamos um ciclone com centro de baixa pressão atmosférica formando nuvens carregadas no RS e SC. Vale ressaltar que estamos saindo de três anos do fenômeno La Niña, estamos em fase de transição ainda. Esses eventos fora de época, eventualmente acontecem, como as geadas durante o verão, períodos de calor no inverno”, explicou a meteorologista Estael Siás.

No interior de São Joaquim, no distrito do Cruzeiro, a 1,5 mil metros acima do nível do mar, também caíram flocos de neve misturados à chuva, chamada ”precipitação mista”. Segundo a MetSul, a neve desta quarta veio com fortes rajadas de vento, muito semelhante ao que ocorreu em julho de 2021 nos municípios serranos do Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

A manhã desta quinta-feira, 20, começou fria no Rio Grande do Sul, principalmente nos municípios da região dos Campos de Cima da Serra, como em Vacaria, onde fez 3,3º C durante a madrugada com sensação térmica de -2,1ºC. Já em São José dos Ausentes a temperatura foi de 4,3ºC e Cambará do Sul, 5,3ºC.

Também há previsão de chegada de fortes frentes frias em outras cidades do País, como São Paulo, Curitiba, Florianópolis e Campo Grande.