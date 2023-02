Quase 13 anos após ser lacrado por ordem judicial para ser devolvido à Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), o espaço usado de 1967 a 2010 pela extinta casa de shows Canecão, em Botafogo (zona sul do Rio), finalmente voltará a ser usado. O consórcio Bônus Klefer, integrado pelas empresas Bônus Track Entretenimento e Klefer Sports Marketing, foi escolhido como concessionário da área, em leilão promovido na tarde desta quinta-feira, 2, pela UFRJ, com apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

Pelo uso do espaço durante 30 anos, o consórcio ofereceu R$ 4.350.000, 596% acima do valor mínimo pedido, que era de R$ 625 mil, e venceu a outra concorrente, a empresa WTorre Entretenimento, que ofereceu como último lance R$ 4.050.000 . Ainda há um prazo de cinco dias úteis para a empresa derrotada propor eventual recurso à comissão licitante para contestar o resultado.

A empresa vencedora deve demolir o prédio antigo, que está em ruínas, e construir novos imóveis. O investimento deve chegar a R$ 137,7 milhões, sendo R$ 53,7 milhões nas instalações acadêmicas e R$ 84 milhões na parte cultural. Devem ser construídos um espaço cultural multiuso, que seria correspondente ao antigo Canecão, e uma outra área chamada Espaço Ziraldo. A UFRJ terá direito a usar a arena multiuso durante 50 dias por ano e o Espaço Ziraldo por 270 dias.

A empresa vencedora terá ainda que construir um restaurante universitário no campus Praia Vermelha da UFRJ, com capacidade para oferecer 2.000 refeições por dia, além de dois prédios acadêmicos no mesmo campus.

O leilão foi realizado no centro de convenções do Ventura Corporate Towers, no centro do Rio. Começou às 16h, mas dez minutos depois foi interrompida devido a protestos de cerca de dez estudantes e servidores da UFRJ que são contrários à proposta da obra. O leilão foi retomado às 17h30, em outra sala e sem a presença dos universitários, e terminou às 18h10.