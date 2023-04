O nome da médica pediatra e sanitarista Zilda Arns Neumann foi inscrito no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. A decisão consta da Lei 14.552, sancionada e publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, dia 24. O Livro fica depositado no Panteão da Pátria e Liberdade Tancredo Neves, em Brasília. Irmã de Dom Paulo Evaristo Arns, Zilda ajudou a fundar a Pastoral da Criança, entidade vinculada à Igreja Católica. A Pastoral da Criança atua no combate à desnutrição infantil. A médica morreu em janeiro de 2010, durante visita ao Haiti, vítima de um forte terremoto que atingiu a região.