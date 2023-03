Três pessoas ficaram feridas após um ônibus ser atingido por pelo menos seis disparos na noite desta terça-feira, 21, no bairro de Brás de Pina, na zona norte do Rio. Uma passageira foi ferida nas costas, enquanto o motorista do ônibus e outro passageiro se machucaram com estilhaços.

O caso aconteceu por volta das 23h no ônibus que faz a linha entre os bairros de Bonsucesso e Irajá. Os tiros atingiram o para-brisa do veículo, e os passageiros tentaram se proteger se jogando ao chão do coletivo.

De acordo com testemunhas citadas pela TV Globo, os disparos teriam partido de criminosos de facções rivais que trocavam tiros na região. Um deles teria, inclusive, tentado se proteger atrás da porta do ônibus.

Tiroteios

Em nota, a Polícia Militar do Estado informou que PMs do 16º BPM foram informados sobre o ônibus alvejado. Ao chegarem ao local, encontraram duas pessoas feridas, que foram encaminhadas ao Hospital Estadual Getúlio Vargas. O caso está sendo investigado pela 22ª DP (Penha).

A região onde ocorreram os disparos tem registrado confrontos envolvendo traficantes nos últimos dias. Na segunda-feira, 20, dois suspeitos morreram após em ação policial do Batalhão de Operações Especiais (Bope).