Pelo menos três pessoas ficaram feridas durante operação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), da Polícia Militar fluminense, na Vila Cruzeiro, comunidade pobre na zona norte do Rio. A ação acontece desde o início da manhã desta quinta-feira, 30, e visa a prender criminosos de outros Estados que estariam escondidos no local, além de combater o roubo de cargas.

De acordo com a PM, até a metade da manhã os agentes já haviam apreendido um fuzil, uma pistola e duas granadas. Durante a ação, houve troca de tiros e dois suspeitos foram feridos. Eles foram encaminhados ao Hospital Federal de Bonsucesso, também na zona norte da capital.

Além deles, policiais do 16ºBPM (Olaria) foram informados de que uma pessoa ferida foi levada ao Hospital Estadual Getúlio Vargas devido a ferimentos provocados por arma de fogo.

Na semana passada, uma operação policial no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio, terminou com 13 mortos pela polícia. Entre elas estaria um dos chefes do tráfico no Pará. Investigações da polícia apontam que dezenas de criminosos daquele Estado estejam abrigados em favelas cariocas.