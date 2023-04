Pelo menos uma pessoa morreu na manhã desta segunda-feira, 17, durante operação da Polícia Militar no Complexo da Maré, conjunto de favelas da zona norte do Rio. A ação é realizada por agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) desde a madrugada.

A PM informou que os agentes foram recebidos a tiros e que houve reação. Dois homens foram encontrados feridos e encaminhados ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, mas um deles acabou morrendo.

Ainda de acordo com a polícia, até a metade da manhã os agentes apreenderam duas pistolas, 814 embalagens de haxixe, dois carregadores e uma quantidade de munições. Os casos foram encaminhados para a 21ª DP e para a Delegacia de Homicídios da capital.