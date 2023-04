O papa Francisco, de 86 anos, recebeu alta do Hospital Gemelli, em Roma, na Itália, na manhã deste sábado, após ter sido internado na quarta-feira, 29, para tratamento de bronquite. Antes de deixar o local, ele abraçou um casal cuja filha havia morrido na noite de sexta-feira, 31, no hospital e assinou o gesso de um menino. “Não tive medo, ainda estou vivo”, disse ele a repórteres, antes de deixar o local.

O Vaticano confirmou que o pontífice estará na Praça de São Pedro para a missa do Domingo de Ramos, que marca o início da Semana Santa, e que ele presidirá as celebrações da Semana Santa.

Antes de ser internado para exames, o papa havia reclamado de dificuldades para respirar. Ele teve parte de um pulmão removido quando jovem. Comunicado do Vaticano informou, posteriormente, que os exames apontaram uma “infecção respiratória (infecção por covid-19 excluída)” que exigiria alguns dias de tratamento médico. Ele foi tratado com antibióticos administrados por via intravenosa, acrescentou o comunicado.

Na quinta-feira, o porta-voz Matteo Bruni disse que o papa tinha descansado bem à noite e estava trabalhando em seu quarto no hospital. No período em que esteve internado, Francisco batizou um bebê durante visita a uma enfermaria da área de oncologia pediátrica.

Na sexta-feira, 31, em seu perfil no Twitter, o papa escreveu que estava “comovido” com as “muitas mensagens” recebidas enquanto esteve internado e expressou sua “gratidão pela proximidade e oração”. Com informações da Dow Jones Newswires.