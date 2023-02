O carro de luxo do cantor Péricles, avaliado em R$ 300 mil, foi vendido por apenas R$ 12 mil após ser roubado, segundo a Polícia Civil de São Paulo. Um suspeito de participar do assalto foi preso nesta quarta-feira, 22, em Santo André, no Grande ABC – mesma região onde ocorreu o crime.

O cantor foi roubado na noite da quinta-feira da semana passada, dia 16, quando saía de uma casa com a mulher e a filha. Ele teve o veículo, uma Land Rover Discovery, levado pelos criminosos. O carro foi encontrado no dia seguinte em um desmanche na zona leste da capital paulista, mas não havia ninguém no local.

Nesta quarta-feira, policiais do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) prenderam um primeiro suspeito de participar do crime – a hipótese é de que ao menos duas pessoas estejam envolvidas. A abordagem aconteceu na Vila Metalúrgica, em Santo André.

O procurado, segundo a polícia, continuava circulando pelo Grande ABC no Fiat Uno utilizado durante o roubo ao cantor. A prisão foi realizada por agentes da 3.ª Delegacia Divecar (Investigações sobre Desmanches Delituosos) do Deic.

Conforme a polícia, o suspeito admitiu participação no roubo ao carro de Péricles. A investigação apontou ainda que o veículo, avaliado em R$ 300 mil, acabou sendo vendido por R$ 12 mil a um desmanche. Não foi especificado se é o mesmo onde o carro foi encontrado.

O envolvido foi indiciado por roubo, e as investigações prosseguem. A equipe da 3ª Divecar procura ainda um outro suspeito de participar do crime, que teria sido o responsável por ameaçar o cantor durante o assalto, utilizando uma arma de fogo.

O assalto

Imagens publicadas nas redes sociais mostram quando uma pessoa vestindo capuz se aproxima e aponta a arma para Péricles. O cantor, que está ao lado do veículo, coloca as mãos para o alto. O criminoso assume o volante e sai com o carro. Um provável comparsa aparece logo em seguida em um automóvel branco, usado para o transporte da dupla de assaltantes.

Além do automóvel, os ladrões levaram cartões bancários, documentos e uma mochila com pertences das filhas do sambista. A assessoria do cantor informou que Péricles e sua família não sofreram agressões, nem se feriram durante o assalto. O assalto aconteceu por volta das 20h30, na Vila Camilópolis, e foi registrado como roubo à mão armada no 2º Distrito Policial de Santo André.