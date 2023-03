A Polícia Civil de São Paulo encaminhou o caso à Justiça, mas não indiciou o influenciador Thiago Schutz, que ficou conhecido como “Calvo do Campari”, pelas acusações de ameaça contra a atriz e humorista Livia La Gatto, conforme informou a Secretaria de Segurança Pública (SSP) ao Estadão nesta quinta-feira, 16.

O caso ganhou repercussão após a atriz expor as mensagens recebidas de Thiago Schutz. O influenciador, que virou meme nas redes sociais após viralizar com um vídeo em que exemplifica suposta manipulação de uma mulher que oferece cerveja a um homem que bebe Campari – daí o apelido “Coach do Campari” ou “Calvo do Campari” -, se ofendeu com um vídeo da artista.

Sem citar o nome dele, a sátira ironizava homens que propagam machismo e misoginia (ódio contra as mulheres). Depois, Schutz mandou a seguinte mensagem para a atriz no Instagram: “Você tem 24 horas para retirar seu conteúdo sobre mim. Depois disso é processo ou bala. Você escolhe”.

Livia La Gatto representou criminalmente contra o influenciador e foi ouvida pela Polícia Civil de São Paulo, que abriu inquérito no 27º Distrito Policial. Na sexta-feira, 10, a defesa de Schutz informou ao Estadão que ele já havia prestado depoimento. Nas redes sociais, ele disse ter sido mal interpretado e ser incapaz de atirar em alguém.

Foi também na sexta que a polícia diz ter encaminhado o caso ao Poder Judiciário. Informou ainda não ter indiciado o investigado “por se tratar de crime de menor potencial ofensivo” (que são aqueles cuja pena máxima é de até dois anos, como é o caso dos crimes de ameaça de lesão corporal leve, por exemplo).

O Tribunal de Justiça de São Paulo apenas disse à reportagem que o “caso tramita em segredo de Justiça”.