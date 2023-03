Policiais civis prenderam na sexta-feira, 3, dois homens suspeitos pelo assassinato de um motorista de aplicativo e de um mototaxista em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Os agentes localizaram os corpos das vítimas, que eram consideradas desaparecidas.

Os agentes da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) conseguiram efetuar as prisões após levantamento de dados de inteligência. Um dos presos se escondia num sítio próximo ao município de Casimiro de Abreu, na zona rural. O homem é suspeito pela morte de pelo menos três pessoas. Após a prisão, ele teria relevado o local para onde os corpos foram levados, em São Gonçalo.

Os policiais encontraram em uma região de mata os cadáveres de Edenilson Bernardo Pereira de Souza, motorista de aplicativo desaparecido desde o dia 14 de novembro de 2022, e do mototaxista Phillipe Prado de Oliveira, sequestrado no dia 1° de fevereiro deste ano, no bairro Pacheco, em São Gonçalo.

Um dos detidos estava com a motocicleta roubada de uma das vítimas. A polícia informou ainda que a dupla é investigada também pelo desaparecimento de uma idosa, após sair de casa em Maricá com destino a São Gonçalo. Eles são suspeitos de terem cometido outros assaltos nos municípios de São Gonçalo, Itaboraí e Cachoeiras de Macacu.

“Durante as diligências, os policiais também encontraram uma arma de fogo, que teria sido utilizada pelos acusados nos roubos. Contra eles foram cumpridos mandados de prisão temporária”, informou a polícia civil do Rio.