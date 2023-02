Ao menos dez pessoas foram presas por furto e roubo de celulares neste final de semana de pré-carnaval na cidade de São Paulo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-SP), 110 aparelhos foram apreendidos entre a madrugada de sábado, 11, e a noite deste domingo, 12. Dois outros homens também foram detidos, de acordo com a Polícia Civil, que registrou, ao todo, 14 prisões nos dois últimos dias. A maior parte dos celulares recuperados foi roubada e furtada em grandes quantidades por um pequeno grupo de pessoas.

No centro da cidade, cinco mulheres são suspeitas de terem subtraído cerca de 60 aparelhos das vítimas, durante um evento na madrugada de sábado, na região de Peri As prisões do grupo foram efetuadas pelas equipes do 5º e 12º Distritos Policiais, que também apreenderam o carro que as suspeitas usavam.

Na República, um homem também foi preso pelo roubo e furtos de celulares, segundo a SSP, e três adolescentes foram capturados por com um aparelho no valor de R$ 8 mil. Somente no centro, o total de aparelhos recuperados com os detidos, de acordo com os registros da polícia, foi de 65.

Em Pinheiros, zona oeste da cidade, os agentes recuperaram 30 celulares que estavam com duas mulheres, uma de 19 e outra de 22 anos. Uma adolescente de 17 anos, irmã de uma das suspeitas, também foi levada à delegacia por policiais civis do Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC), mas foi liberada em seguida.

O caso aconteceu na Avenida Henrique Schaumann, em Pinheiros, via por onde passou o bloco Casa Comigo, no sábado. Ao abordarem uma das mulheres, os oficiais encontraram 13 celulares. E com a ajuda de uma das vítimas, que conseguiu rastrear o aparelho subtraído, a polícia encontrou mais 17 telefones com outra suspeita. As duas mulheres confessaram o crime, que foi registrado na 3ª DIG (Delegacia de Investigações Gerais).

No mesmo endereço, um homem de 19 anos foi detido por policiais militares, que viram o rapaz com dois celulares nas mãos. Ao revistarem o suspeito, encontraram mais dois aparelhos em uma bolsa. Junto com os quatro telefones, ele foi encaminhado ao 14º Distrito Policial (DP), na região.

Também no sábado, policiais civis do Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos (Garra) prenderam em flagrante uma mulher de 35 anos, também por furto de celulares, e receptação durante um evento na Barra Funda, na zona oeste da cidade.

Os agentes, acionados pela equipe de segurança do local, localizaram nove celulares com a suspeita. O caso foi registrado no 91º DP (Ceasa). As investigações seguem para identificar um homem que possivelmente estava realizando os furtos com a mulher, mas que conseguiu escapar antes da abordagem policial.

Durante o bloco Modo Surto, neste domingo, a cantora Luisa Sonza, a avistar uma confusão na multidão, chegou a paralisar sua apresentação e dizer ao público que não haveria furto de celular no trio elétrico durante cortejo. Um homem foi retirado da multidão pelos seguranças do bloco.

Os números podem ser ainda maiores. A PM chegou a divulgar no começo da noite deste domingo, que duas pessoas foram presas e cinco celulares foram apreendidos na região do Ibirapuera (zona sul) durante os blocos de carnaval. A ocorrência foi apresentada no 27º DP.

Outras ocorrências

Além das apreensões por roubo e furto de celulares, policiais militares da Força Tática, do 7º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano, prenderam um homem de 36 anos, na Rua Conselheiro Crispiniano, na República (centro). Ele estava sendo procurado por roubo e foi encaminhado ao 77º Distrito Policial, em Santa Cecília

No fim da tarde deste domingo, um homem foi detido com 31 cartões bancários e uma máquina de cartões, em Pinheiros (zona oeste). Segundo o suspeito, ele teria adquirido os cartões de uma pessoa em um bloco de carnaval. Ele foi conduzido ao 14º Distrito Policial para prestar esclarecimentos e para registro do boletim de ocorrência.

Operação Carnaval 2023

As forças de segurança realizam a Operação Carnaval 2023 em São Paulo, focada em combater os crimes nos três finais de semana de festa na capital. A Polícia Militar reforçou o seu efetivo com 5 mil viaturas, 518 cavalos, 283 cães, além de 24 aeronaves. Mais de 160 drones também estão sendo usados pelos agentes para ajudar na segurança dos foliões.