A rodovia Rio-Santos (SP-055) permanece na manhã desta terça-feira, 21, com interdições totais e parciais após o cenário de chuvas intensas na região registradas no fim de semana. A mesma situação é vista na rodovia Mogi-Bertioga (SP-098), no km 82. O Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo (DER-SP) tem indicado algumas rotas alternativas para deslocamento, mas quatro regiões não possuem opção de tráfego; elas estão entre os km 157 e 174, que barca as regiões de Maresias, Boiçucanga, Camburi e Juquehy.

No trecho São Sebastião/Ubatuba da Rio-Santos, no km 142 na região da Toque-Toque, há uma interdição parcial. Segundo o DER-SP, está sendo priorizado o tráfego sentido leste (Rodovia dos Tamoios) para retorno à capital paulista.

Outros trechos estão parcialmente bloqueados. No trecho Bertioga/São Sebastião, entre os km 157 ao 162 na região de Maresias, o tráfego está fluindo em sistema pare e siga. Uma rota alternativa, para quem está depois de Maresias (km 157), é seguir sentido São Sebastião e Caraguatatuba e, posteriormente, acessar a Rodovia dos Tamoios.

Na altura do km 174 da Rio-Santos, uma queda de barreira bloqueou totalmente o trecho na Praia do Juqueí. Para quem está saindo de Juqueí (km 176), a rota alternativa é usar o sistema Anchieta-Imigrantes. Para quem está saindo da Barra do Sahy (km 172), a indicação é usar a rodovia dos Tamoios.

A rodovia Mogi-Bertioga (SP-098) também se mantém interditada após rompimento de tubulação, na altura do km 82, na região de Biritiba Mirim. A rota alternativa é utilizar o sistema Anchieta-Imigrantes ou a rodovia dos Tamoios.

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) de São Paulo iniciou nesta terça-feira as obras de recuperação dos trechos da Mogi-Bertioga que foram destruídos pelos temporais e causaram interrupção total do tráfego. A previsão, de acordo com o governo do Estado, é de que a desobstrução parcial da estrada ocorra em dois meses e os trabalhos sejam concluídos em até 180 dias.

Outros trechos da Mogi-Bertioga apresentam interdição parcial, dentre eles: km 90 e 91, devido à queda de barreira; e no Km 87, por causa de uma erosão.

A rodovia Oswaldo Cruz (SP-125) também possui pontos de bloqueio parcial, todos ocasionados por queda de barreiras. Eles estão nos kms 11,13 e 58.