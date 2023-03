Termina nesta sexta-feira, 10, o prazo de inscrição para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), que permite ao estudante financiar um curso superior na rede privada. Quem tiver interesse em participar, deve entrar na página de seleção do programa.

Criado em 2001, o Fies é uma forma de o estudante financiar um curso superior da rede privada e com avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), por meio do Ministério da Educação e com taxa zero de juros. De acordo com o MEC, o financiado começará a pagar as prestações respeitando o seu limite de renda, fazendo com que os encargos a serem pagos diminuam consideravelmente.

Pode se inscrever o candidato que tenha participado do Enem, a partir da edição de 2010, e tenha obtido média aritmética das notas nas provas igual ou superior a 450 pontos e superior a zero na redação.

Nesta modalidade, o aluno precisa ter renda familiar mensal bruta de até três salários mínimos por pessoa.

Cronograma

– Período de inscrições: 7 a 10 de março.

– Resultado: 14 de março.

– Complementação das informações da inscrição: 15 a 17 de março.

– Convocação da lista de espera: 21 de março a 18 de maio.