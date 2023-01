Começa nesta quarta-feira, 1º, o teste de vagas de Zona Azul noturna nos arredores do Theatro Municipal de São Paulo, no centro da cidade de São Paulo. A iniciativa, que inicialmente também valeria para os calçadões do centro histórico, foi alterada. Segundo a Prefeitura de são Paulo, só 77 vagas localizadas em vias de circulação de veículos no entorno do espaço cultural serão ativadas. O período experimental terá duração de 60 dias.

Anteriormente, quando a medida foi divulgada em 19 de janeiro, estavam previstas 275 vagas, 200 delas na Alameda Barão de Itapetininga e nas Conselheiros Crispiniano e Marconi, e outras 75 no entorno. “As vagas localizadas nos calçadões permanecerão inativas”, disse a Prefeitura de São Paulo. O anúncio motivou críticas de parte dos urbanistas, que viram um estímulo indevido ao uso de carros.

As 77 vagas estão localizadas nas ruas Xavier de Toledo, 24 de Maio e no Viaduto do Chá, de acordo com o município. Do total, duas serão destinadas exclusivamente às pessoas com deficiência e quatro para idosos. “Por se tratar de uma Zona Azul especial, um crédito CAD dará direito a 2h de estacionamento e dois créditos a 4h”, disse em nota.

A liberação de vagas de Zona Azul noturna é uma medida da Secretaria de Mobilidade e Trânsito e da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e será válida para a programação noturna de peças e espetáculos, entre 19h e 2h, por meio do aplicativo da Estapar. Durante o período de teste de 60 dias, o município vai acompanhar a utilização delas.