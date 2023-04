A professora Luciana Cerri, de 41 anos, morreu por volta do meio-dia do sábado, 8, após sofrer um acidente no Ski Park, em São Roque, interior do Estado. Ela e o filho de 7 anos foram arremessados para fora de um tobogã e bateram em uma grade de contenção. A criança foi encaminhada ao hospital, mas a mãe não resistiu ao impacto da queda.

Luciana carregava o filho no colo quando ambos desceram o tobogã. O brinquedo foi interditado pela Polícia Civil de São Roque, que investiga o caso como “morte suspeita e lesão corporal”.

Nas redes sociais, o perfil do Ski Park publicou uma mensagem na qual diz que “estará fechado neste final de semana por luto”.

“Luciana dava aulas no Colégio Photon, em Campinas. A escola publicou uma homenagem à Tia Lu, “como era conhecida carinhosamente pelos alunos, família e colegas de trabalho”. “Uma professora, um ser humano incrível, fenomenal!”, diz o texto.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, equipes das Polícias Civil e Técnico-científica foram até o local para realizar “os exames de praxe”.