Imagens de câmeras de segurança das salas de aula a que o Estadão teve acesso mostram o adolescente de 13 anos golpeando pelas costas a professora Elizabeth Tenreiro, de 71 anos, que morreu após ser socorrida. Em outro momento, ele aparece desferindo vários golpes de faca em Ana Célia Rosa, professora de História, que cai no chão e continua sendo atacada. Entram em cena, então, as professoras Cintia da Silva Barbosa e Sandra Pereira, cuja ação pode ter evitado um desfecho ainda pior na Escola Estadual Thomazia Montoro, na Vila Sônia, zona oeste de São Paulo, na manhã desta segunda-feira, 27.

Cintia, professora de Educação Física, conseguiu imobilizar o assassino com um golpe conhecido como “mata-leão”, enquanto Sandra tira a arma das mãos do aluno. O secretário de Segurança Pública de São Paulo chamou as duas de “heroínas”.

O autor do ataque usava roupa preta, um boné e uma máscara que cobria o seu rosto. A Polícia Militar divulgou imagem de uma faca, uma tesoura quebrada, além de um boné e um celular apreendidos junto com o aluno.

Elizabeth Tenreiro, que ensinava Ciência na escola havia oito anos, sofreu uma parada cardiorrespiratória, chegou a ser socorrida e levada ao Hospital Universitário da USP, onde morreu ainda de manhã. Ela fazia a chamada por volta das 7h20 quando foi surpreendida pelo adolescente.

Além de Ana Célia, que foi levada para o Hospital das Clínicas, outras duas educadoras e um aluno foram feridos com faca e têm quadro estável, segundo informações do governo de São Paulo. Em estado de choque, um estudante também precisou de atendimento médico.