A ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, anuncia nesta terça-feira, 17, às 15h, o novo presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), Ricardo Galvão. A cerimônia acontece na sede do CNPq, em Brasília. Galvão é professor titular do Instituto de Física da Universidade de São Paulo e ex-diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), cargo que ocupou até 2019, quando foi exonerado pelo então presidente Jair Bolsonaro, após um embate sobre os dados de desmatamento na Amazônia.