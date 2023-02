Um trecho de 25 quilômetros da rodovia Rio-Santos na altura de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, foi liberado na manhã deste domingo, 19, após passar toda a madrugada interditado por causa das fortes chuvas que atingem o litoral do Estado de São Paulo.

De acordo com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a interdição ocorreu por volta da 1 hora da manhã no trecho entre os quilômetros 35 e 10 da rodovia, na altura da praia de Itamambuca.

Uma vistoria foi realizada na manhã deste domingo, o que permitiu a liberação da rodovia, segundo a concessionária CCR RioSP, que administra o trecho.

Outros pontos da estrada, no entanto, seguem com bloqueio, de acordo com o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado (DER-SP). Na altura de Bertioga e São Sebastião, há interdição total nos quilômetros 164, 174 e 180 causada por queda de barreiras.

No trecho entre São Sebastião e Ubatuba, há bloqueio no quilômetro 63 também por queda de barreira e no quilômetro 70, por alagamento na pista.