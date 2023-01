O incêndio que atinge um terminal de cargas do Aeroporto Internacional Tom Jobim Galeão, na Ilha do Governador, na zona norte do Rio, não provocou impactos nas operações de pousos e decolagens nem na movimentação de cargas de importação e exportação, informou nesta quarta, 18, a RIOgaleão, concessionária responsável pela operação do terminal. Tampouco há registro de vítimas, informou a concessionária.

“O RIOgaleão informa que a brigada do aeroporto atua em conjunto com o Corpo de Bombeiros para combater um incêndio em um módulo de um galpão, localizado próximo ao Terminal de Cargas. Por medida de segurança, a área foi isolada”, diz uma nota divulgada pela RIOgaleão, que é controlada pela Changi, operadora aeroportuária de Cingapura.

O Corpo de Bombeiros do Rio foi acionado às 13h46 para conter o incêndio. Embora não haja registros de feridos, a coluna de fumaça provocada pelo fogo chamou a atenção no entorno do terminal.