A onda de violência coordenada que teve início no Rio Grande do Norte na noite de segunda-feira, 13, entrou no terceiro dia. Na manhã desta quarta-feira, 15, um ônibus e três micro-ônibus foram incendiados e a frota que circulava na Grande Natal foi recolhida mais uma vez, segundo o Sindicato dos Trabalhadores e Transportadores Rodoviários do Rio Grande do Norte.

Agentes da Força Nacional – cerca de 150 – já se encontram no Estado desde a madrugada, mas devem começar a atuar apenas nas próximas horas, segundo informações da Secretaria da Segurança Pública e da Defesa Social. Ao todo, o ministro da Justiça, Flávio Dino, anunciou o envio de 220 policiais.

O Sindicato do Crime é suspeito de ser o mandante dos ataques. Um dos fundadores da facção potiguar, que estava preso na Penitenciária Estadual de Alcaçuz, foi transferido para o sistema penitenciário Federal, segundo a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado.

Outro líder da facção foi morto em João Pessoa pela Polícia Militar paraibana na madrugada desta quarta-feira. Ele era suspeito de ser um dos mentores intelectuais dos ataques.

Cidades do Rio Grande do Norte estão registrando uma onda de ataques coordenados contra prédios públicos e veículos desde a noite de segunda-feira. Os casos, que chegaram a cerca de 20 cidades, incluindo a capital, Natal, consistem em incêndios de estruturas de prefeituras e do governo, além de ataques a tiros a bases policiais e sedes do Judiciário. Após pedido da governadora Fátima Bezerra (PT), o governo federal enviou integrantes da Força Nacional ao Estado.