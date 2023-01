Cinco sacadas do Edifício Paranavaí, no bairro Pioneiros, em Balneário Camboriú, desabaram na tarde desta quinta-feira, 12. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o colapso estrutural começou em uma marquise no sétimo pavimento, mas não deixou feridos. A Defesa Civil da cidade catarinense interditou a frente do edifício e seis apartamentos afetados pela queda. Ainda não se sabe o motivo do desabamento.

A ocorrência do CBMSC sinaliza que a queda da primeira sacada no sétimo andar sobre as dos andares abaixo provocou o desmoronamento total de quatro varandas e parcial da do terceiro pavimento. Como a suspeita inicial havia sido de explosão, a corporação avaliou as unidades de botijão P-13 de cada um dos apartamentos danificados, mas não houve sinais de vazamentos ou explosão de Gás liquefeito de etróleo (GLP).

O edifício foi esvaziado e os moradores foram orientados a não acessarem suas sacadas até o escoramento, com vigas, ser feito para sustentação do local. Uma idosa acamada foi resgatada pela viatura da corporação, mas nenhum morador ficou ferido.

A Polícia Militar de Santa Catarina foi acionada para isolamento e a Defesa Civil Municipal realizou a análise preliminar de todo o prédio, acionando a engenheira responsável pela edificação para os procedimentos cabíveis. Segundo a Defesa Civil, as causas do acidente ainda não foram esclarecidas. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina (Crea-SC) vai avaliar o local.