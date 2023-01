Uma manifestação de moradores da comunidade do Sata bloqueou a pista marginal da Rodovia Presidente Dutra, no sentido São Paulo, na região de Guarulhos, na manhã desta terça-feira, 31. O grupo protesta contra uma reintegração de posse e colocou fogo em pneus para fechar a rodovia.

Embora um trecho tenha sido parcialmente liberado, por volta das 9h, a concessionária CCR RioSP informava que o tráfego ainda estava complicado e sem previsão de liberação total. Havia ao menos quatro quilômetros de congestionamento registrado entre os kms 212 e 216, perto do Aeroporto Internacional de Guarulhos.

Em nota, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) disse que foi registrada a interdição total na via local e lateral da rodovia. Segundo a polícia, a manifestação por reintegração de posse reúne ao menos 30 manifestantes, que colocaram fogo em pneus e materiais diversos para bloquear o tráfego na região.

Em razão de muitos motoristas buscarem a rodovia Ayrton Senna como alternativa, o tráfego na via, segundo a concessionária Ecopistas também estava congestionado. No sentido de São Paulo, por volta das 8h40 o tráfego permanecia lento entre os kms 30 e 11, em razão do alto fluxo de veículos.

Prefeitura de Guarulhos aponta risco em casas

Em nota, a Prefeitura de Guarulhos afirma que a comunidade do Sata possui alto risco de enchentes e de desmoronamento de residências. Além disso, registra alagamentos frequentemente. “Hoje há ainda 23 moradias sobre valas de drenagem, cujos moradores foram notificados há dois meses sobre a necessidade de desocupação”, disse.

Em razão da gravidade dos riscos, foi acordado com os moradores o cadastro para o recebimento do aluguel social por até 24 meses. “A primeira parcela desse auxílio (R$ 400) já foi paga e permitirá uma nova residência em um lugar seguro. O Bolsa Família também será concedido àqueles que estão aptos. Juntos, os benefícios podem chegar a R$ 1 mil por família”, afirmou o município.

Antes havia 33 moradias sob risco no local, mas os ocupantes das demais já foram acolhidos em abrigos municipais e beneficiados com o cadastro nos programas sociais, de acordo com a prefeitura. Além de sofrerem com as enchentes, essas casas acabam também causando alagamentos na avenida Cataguases, em Cumbica, de acordo com avaliação técnica.