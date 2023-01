O verão teve início em 21 de dezembro, mas, nesta primeira semana de janeiro, o Estado de São Paulo registrou temperaturas mais baixas para a época do ano, assim como dias chuvosos e nublados. A expectativa é de uma leve melhora das condições climáticas a partir da próxima segunda-feira, 9.

Na última quinta-feira, 5, a temperatura máxima na cidade de São Paulo foi de apenas 18,5°C – a média para o mês de janeiro é de 28,6°C. Ou seja, a máxima ficou 10,1°C abaixo do esperado para a época, de acordo com a Climatempo.

Embora a máxima prevista para ontem fosse de 22ºC, o dia permaneceu nublado e bastante chuvoso. “Mais um dia marcado por muitas nuvens e chuviscos no decorrer do dia, embora não estejam previstos temporais para a capital e região metropolitana de São Paulo”, acrescenta o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) de São Paulo, ligado à Prefeitura.

A expectativa também será de chuva ao longo do dia de hoje com tempo bastante fechado. De acordo com o CGE, no decorrer do dia, haverá curtos períodos de sol, o que inibe a livre elevação da temperatura.

No domingo, 8, o céu permanece nublado, com possibilidade de garoa de dia e à noite. Entretanto, ainda pela manhã o sol aparece entre muitas nuvens e permite ligeira elevação das temperaturas no período da tarde.

Calor

A partir de segunda-feira, a temperatura sobe um pouco mais e há previsão de sol entre nuvens, mas não estão descartadas pancadas de chuva à tarde e à noite. De acordo com a Climatempo, a tendência para os próximos dias é de que as temperaturas continuem apresentando valores não muito comuns para janeiro.

“À princípio, o calor deve dar o ar da graça, com um pouco mais de intensidade, na segunda quinzena do mês, porém ainda não de forma prolongada”, projeta a empresa de meteorologia.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.