O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse nesta segunda-feira, 13, durante almoço-debate do Grupo de Líderes Empresariais (Lide) que mantém o otimismo quando ao futuro do Estado. Neste contexto, fez um apanhado das ações do governo nos primeiros dois meses de gestão e listou alguns projetos que pretende iniciar.

“A gente tem motivos para estar otimistas com o futuro de São Paulo”, disse Tarcísio ao se voltar para o ex-governador do Estado João Doria, atual vice-chairman do Grupo Lide.

Ao voltar a falar sobre as tragédias causadas pelas fortes chuvas no litoral norte paulista no mês passado, o governador prestou homenagens ao setor privado que, na avaliação dele, foi primordial para ajudar no socorro das famílias vítimas das chuvas.

De acordo com Tarcísio, quando o governo de São Paulo pensou em utilizar a rede hoteleira da região, os empresários não faltaram. “Todos os desabrigados estão alojados na rede hoteleira com todas as despesas pagas pelo setor privado”, disse o governador que hoje, segundo ele, assinou os contratos para a construção de 514 moradias para os moradores das áreas de riscos no Litoral Norte de São Paulo.

“Hoje, assinamos contratos de construção de 514 primeiros apartamentos para os desalojados”, reiterou o governador, se comprometendo em entregar as chaves dos imóveis em 150 dias.

Tarcísio destacou o papel de governadores que o antecederam, passando a ideia de que governos se fazem com continuidade. “Recebemos o bastão e queremos passá-lo lá na frente numa situação melhor do que recebemos. Se todos pensarem assim o Estado e o País vão para frente”, disse.