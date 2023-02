O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, está reunido na manhã desta quarta-feira, 22, com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, em São Sebastião, município do litoral norte do Estado mais afetado pelas chuvas do final de semana. O encontro começou por volta de 10h. Os dois fizeram um sobrevoo na região para avaliar os estragos causados pelos temporais. A ideia é que Marina e Tarcísio discutam estratégias para evitar novas tragédias, além de prevenção às mudanças climáticas.

Na segunda-feira (20), Tarcísio se reuniu com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no município, além de uma comitiva de ministros. O chefe do Executivo suspendeu sua folga de carnaval na Bahia para visitar as áreas afetadas pela chuva forte.

O volume de chuvas que atingiu o litoral norte de São Paulo entre sábado (18) e domingo (19) marcou recorde na história do Brasil. De acordo com o Centro Nacional de Previsão de Monitoramento de Desastres (Cemaden), as chuvas que caíram nas 24 horas resultaram no acumulado de 682 mm em Bertioga, 626 mm em São Sebastião, 337 mm em Ilhabela, 335 mm em Ubatuba e 234 mm em Caraguatatuba.

Como mostrou o Estadão, até então, o maior acumulado da história havia sido registrado em Petrópolis, no Rio de Janeiro. No ano passado, a cidade foi castigada com uma chuva de 530 milímetros em 24 horas, que vitimou 241 pessoas.

De acordo com a última atualização divulgada pelo governo do Estado, o número de mortes pelos temporais chegou a 48, sendo 47 em São Sebastião e um em Ubatuba.