Ao menos sete pessoas morreram após confronto com policiais militares de Goiás e do Distrito Federal na madrugada desta quarta-feira, 26, na zona rural de Novo Gama, em Goiás. Ainda de acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), todos os mortos faziam parte de um grupo criminoso. Nenhum policial ficou ferido. “Sete integrantes da quadrilha foram mortos”, disse a PMDF.

A ação policial ocorreu em uma chácara da região, onde os criminosos estariam escondidos. Existe a suspeita de que o grupo estaria planejando assaltar uma praça de pedágio das proximidades.

No local, a polícia apreendeu armas de fogo, munições e explosivos. A Polícia Militar do Distrito Federal disse que apoiou a ação. Como a ocorrência foi em Goiás, a Polícia Militar de Goiás (PMGO) assumiu a investigação do caso.