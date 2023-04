Um homem foi morto a tiros e outro ficou ferido na noite do sábado, 1º de abril, no bairro do Maracanã, na zona norte do Rio de Janeiro. O crime, que teria sido motivado por uma discussão sobre futebol, ocorreu num bar na Rua Isidro de Figueiredo, nas imediações do estádio onde momentos antes fora disputada a partida entre Flamengo e Fluminense pelo Campeonato Carioca.

Uma equipe do 6.º Batalhão da Polícia Militar, da Tijuca, foi acionada para a ocorrência, mas já encontrou Thiago Leonel Fernandes da Motta morto no local do crime. A segunda vítima dos disparos foi socorrida para uma unidade de saúde particular da região.

Policiais militares detiveram o homem apontado como autor dos disparos, que seria inspetor penitenciário, e apreenderam a arma usada no crime.

Segundo a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), o acusado foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil contra Fernandes da Motta e tentativa de assassinato contra a vítima que está hospitalizada.

Segundo a Polícia Civil, houve uma discussão entre o atirador e as vítimas.

“O autor sacou a arma de fogo e disparou contra as vítimas. Ele será encaminhado à audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça”, informou a Polícia, em nota.

Torcedores detidos

A Polícia Militar mobilizou 750 agentes no esquema de segurança para o primeiro jogo entre Flamengo e Fluminense, pela final do Campeonato Carioca, realizado no Estádio Maracanã.

Cerca de uma hora antes da partida, agentes do Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (BEPE) detiveram 17 integrantes de torcida organizada com ordem judicial de afastamento dos estádios. Eles estavam na Praça da Bandeira, a menos de dois quilômetros do estádio Maracanã, e foram conduzidos ao Juizado Especial do Torcedor e Grandes Eventos (JETGE).

Outras 12 pessoas foram interceptadas após alerta do sistema eletrônico de inteligência em funcionamento nos acessos ao Maracanã. Oito delas foram impedidas de entrar no estádio por estarem portando ingressos em nome de terceiros, os quatro demais tinham mandado de prisão em aberto.

De tarde, antes da partida, policiais prenderam dois homens e apreenderam 84 vouchers, que totalizavam R$ 54 mil, na Rua Professor Eurico Rabelo, próximo do Setor Sul do Estádio Maracanã, numa ação de inteligência para coibir cambistas. Aparelhos celulares e cartões bancários também foram apreendidos.