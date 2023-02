Diversos Estados do Brasil estão sujeitos a novos temporais neste início de semana. De acordo com a Climatempo, a circulação dos ventos ainda mantém instabilidades espalhadas sobre grande parte do País nesta segunda-feira, 13. Na cidade de São Paulo, o dia começou com sol entre nuvens, mas com elevação de temperatura no decorrer do dia, com máxima prevista de 29ºC. Há possibilidade de pancadas de chuva entre o meio da tarde e o início da noite.

Região Sudeste

Nesta segunda-feira, o sol apareceu entre nuvens e favoreceu a elevação das temperaturas na capital paulista. “O calor e a chegada da brisa marítima devem provocar pancadas de chuva entre o meio da tarde e o início da noite, com descargas elétricas, rajadas de vento e intensidade variando entre moderada e forte”, disse o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

Na terça-feira, 14, o cenário deve ser o mesmo. A mínima ficará em torno dos 20ºC e a máxima pode superar os 30°C, com pancadas de chuva de moderada a forte intensidade no fim do dia.

No Estado, persistem as pancadas típicas de verão, associadas ao ar quente e úmido e aos ventos constantes que sopram do mar contra a costa, segundo a Climatempo.

As pancadas de chuva também devem atingir nesta segunda-feira o Rio de Janeiro (principalmente o centro-sul do Estado) e Minas Gerais (no sul, especialmente). Já no Espírito Santo, não há previsão de chuva.

Região Sul

Nesta segunda-feira, uma mudança no padrão da circulação dos ventos favorece o aumento de nuvens de chuva entre Paraná, oeste de Santa Catarina e no oeste e noroeste do Rio Grande do Sul, conforme a Climatempo. O dia permanece ensolarado e firme em Florianópolis e Porto Alegre.

Região Centro-Oeste

O dia começa abafado, com pouca nebulosidade nas capitais e no Distrito Federal, com bastante sol no decorrer das horas. “Há possibilidade de aumento das nuvens de chuva entre a tarde e a noite e temporais devem atingir o sul e oeste de Mato Grosso, parte do Mato Grosso do Sul e o sul de Goiás”, disse a Climatempo. Em Brasília, as pancadas podem vir com moderada a forte intensidade.

Região Nordeste

A costa norte da Região Nordeste permanece com clima instável. Nesta segunda-feira, o dia segue com sol e pancadas de chuva forte em São Luís, Teresina, Fortaleza e Natal.

Região Norte

Os temporais persistem entre Amazonas, interior do Pará, Amapá, Rondônia e sul de Roraima. De acordo com a Climatempo, o dia fica abafado em todos os Estados do Norte do Brasil, com chuva moderada a forte, apesar da abertura de sol.