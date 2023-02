Os ventos fortes que atingiram São Paulo na tarde desta quarta-feira, 15, danificaram carros alegóricos das escolas de samba dos grupos de acesso e especial do carnaval da capital paulista. As alegorias estavam estacionadas no Sambódromo do Anhembi e passavam por um processo de finalização antes de entrarem na passarela no próximo final semana, quando começam os desfiles das agremiações.

Os responsáveis pelas escolas começaram a publicar fotos das alegorias danificadas em suas redes sociais. O carnavalesco Leandro Barboza, diretor de arte da Império da Casa Verde, postou uma foto de uma peça no chão com sinais aparentes de estragos, enfeites faltando e revestimentos rasgados. No texto, ele escreveu: “Os raios caem sobre os montes mais elevados.”

A Mocidade Unida da Mooca, do Grupo de Acesso I, também usou as redes sociais para informar que dois carros da escolas foram danificados por conta da chuva e dos ventos desta quarta. “Estamos trabalhando para restauração das alegorias”, escreveu a agremiação, que garante que tudo será restaurado a tempo do desfile.

Porém, para isso, os próprios carnavalescos da escola admitem que vão precisar de ajuda. Um mutirão está sendo organizado para reparar os danos causados. A escola, que vai se apresentar no próximo domingo, 19, chegou a gravar um vídeo aéreo mostrando os estragos.

Perfis nas redes vinculados a outras agremiações, como a Torcida Força Azul, que se descreve como torcedora da escola Nenê de Vila Matilde, declarou apoio e “sorte” para a Mocidade Unida da Mooca. A skatista bicampeã mundial Pâmela Rosa manifestou palavras de incentivo aos carnavalescos: “Agora é hora de toda comunidade descer e ajuda. ‘Vamo’ dar a volta por cima”.

As escolas aguardam um posicionamento da Liga Independente das Escolas para saber se haverá mudanças na forma de julgamento das alegorias. A entidade, porém, não se manifestou até a publicação deste texto.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo (CGE), todas as regiões da capital paulista corria risco de alagamentos nesta quarta-feira. O estado de atenção para alagamentos foi divulgado às 15h25, próximo do horário em que os ventos atingiram os carros alegóricos.

Imagens do radar meteorológico da Prefeitura de São Paulo indicaram que os pontos de maior intensidade se concentraram na zona norte da capital paulista, onde se localiza o Sambódromo do Anhembi.

Os desfiles das escolas de samba de São Paulo começam a partir desta sexta-feira à noite, com as apresentações das agremiações do Grupo Especial, que continuam desfilando no sábado. No domingo, se apresentam as escolas do Grupo de Acesso I.