O premiado museu do Barcelona ganhou, nesta sexta-feira, mais uma peça importante. Trata-se da camiseta do ex-zagueiro Gerard Piqué, utilizada, dia 5, no seu último jogo pelo time catalão, na vitória, por 2 a 0, sobre o Almería, pelo Campeonato Espanhol.

Acompanhado do presidente Joan Laporta, Piqué entregou a camiseta autografada e com uma mensagem: “Sempre juntos. FCB x Gerard.” Em suas redes sociais, o clube revelou a emoção de Piqué. “Estou muito feliz e orgulhoso por estar junto de Messi e Iniesta”, disse, referindo-se a colegas da época de ouro do clube catalão.

Aos 35 anos, Piqué encerrou sua carreira, após 615 partidas pelo Barcelona, no qual fez 52 gols e conquistou 30 taças. Sua despedida, diante do Almería, emocionou os 90 mil torcedores presentes ao Camp Nou.

Aos 39 minutos do segundo tempo, ele foi substituído por Andreas Christensen. A partida ficou interrompida por quatro minutos para que o zagueiro cumprimentasse seus companheiros de equipe e também vário adversários.