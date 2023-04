Foto: Reprodução/ Twitter/ @timebrasil

A atleta curitibana Bárbara Domingos conquistou neste domingo (2 de abril) em Sofia, na Bulgária, uma medalha inédita para o Brasil na Copa do Mundo de ginástica rítmica. Ao som de “Bad Romance”, hit de Lady Gaga, a ginasta conquistou a medalhe de bronze na fita, a primeira medalha da ginástica rítmica individual do Brasil em Copas do Mundo.

A atleta conseguiu uma nota de 30,650 pontos por uma série praticamente cravada. Ela ficou atrás apenas da uzbeque Takhmina Ikromova e da cazaque Elzhana Taniyeva, que empataram com 30,900 pontos (a uzbeque ficou com o ouro no critério de desempate).

O 🥉 inédito de Bárbara Domingos



Conquista histórica na fita, na Copa do Mundo de GR, em Sófia 🇧🇬 pic.twitter.com/Dmtssfkivr — Time Brasil (@timebrasil) April 2, 2023

Na última sexta-feira (31/3), Babi já havia se classificado em 8º lugar para a final no aparelho arco para a final da Copa do Mundo de ginástica rítmica, uma classificação inédita na história da ginástica rítmica do Brasil.

Os resultados alcançados pela curitibana, inclusive, são ainda mais expressivos quando levado em conta que a atleta passou por uma cirurgia no quadril e voltou a competir em agosto do ano passado.