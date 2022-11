A atual campeã França superou a ausência de Benzema e outras baixas importantes para estrear na Copa do Mundo com uma goleada por 4 a 1 sobre a Austrália, nesta terça-feira, após sair atrás no placar. Substituto do vencedor do prêmio Bola de Ouro e marcado por não ter balançado a rede na Copa de 2018, o atacante Olivier Giroud fez história no Estádio Al Janoub, em Al Wakrah, ao marcar dois gols e se tornar o maior artilheiro da história da seleção francesa, com 51 gols, ao lado de Thierry Henry.

Os outros gols do time comandado por Didier Deschamps foram marcados por Mbappé e Rabiot, também donos de uma assistência cada um. Já o responsável pelo gol australiano foi Goodwin. A goleada deixa a França na liderança isolada do Grupo D, com três pontos, já que Tunísia e Dinamarca ficaram no 0 a 0 mais cedo e, portanto, estão empatados com um ponto.

Sem nomes importantes como Pogba e Kanté, confirmados como desfalques por lesão antes mesmo da convocação, Deschamps escalou o atacante Griezmann no meio de campo, posicionado à frente de Rabiot e Tchouaméni. Titular na campanha do título de 2018, na qual não marcou nenhum gol, Giroud foi o escolhido para suprir a ausência de Benzema no ataque, apoiado por Mbappé e Dembélé abertos pelos lados.

A França deu sinais de sua qualidade técnica nos primeiros minutos, principalmente quando conseguiu avançar pelas pontas. A Austrália, contudo, não permitiu a conclusão das jogadas e segurou o ímpeto inicial dos franceses. Sólida lá atrás, sentiu que poderia se arriscar no campo de ataque e teve sucesso em sua primeira investida concreta, encerrada com gol de Goodwin, aos nove minutos.

No lance do gol, Leckie, responsável por servir Goodwin com um passe rasteiro, driblou o lateral-esquerdo francês Lucas Hernández, que caiu e se machucou ao tentar tomar a bola. Por isso, foi substituído pelo irmão Theo Hernández. Perder um jogador machucado poderia representar um grande baque ao time de Deschamps, assombrado por lesões desde os últimos meses antes da Copa, mas não foi o que aconteceu.

Após certa dificuldade nos primeiros minutos em que esteve em desvantagem, sem conseguir passar pela defesa australiana, a França solucionou o problema apostando na bola aérea, caminho encontrado para Rabiot empatar, de cabeça, após cruzamento de Theo, aos 27. Além disso, percebeu a fragilidade da Austrália na saída de bola e soube explorar isso para alcançar a virada, em mais um lance com participação de Rabiot.

Os franceses pressionavam a defesa australiana quando o volante da Juventus fez o desarme jogando a bola para frente, recebeu ela de volta após um passe de calcanhar de Mbappé e tocou no meio da área para Giroud fazer o gol, aos 32. Continuaram abrindo espaços e tiveram chances de ampliar, como em uma finalização perigo de Griezmann, mas também foram assustados por uma bola colocada na trave por Irvine.

A superioridade francesa aumentou no segundo tempo e a Austrália mal viu a cor da bola nos minutos iniciais. Apesar disso, o gol demorou um pouco para sair, levando em conta o volume ofensivo. De qualquer forma, conforme o tempo passava, ficava mais claro que o terceiro sairia. O lateral australiano Behich fez uma intervenção incrível para evitar um gol de Griezmann, ao tirar a bola de cima da linha, mas o esforço de pouco valeu, pois Mbappé balançou a rede no lance seguinte, aos 23, em cabeceio na conclusão de cruzamento de Dembélé.

A desvantagem de dois gols abalou a Austrália, completamente envolvida pelos franceses, que decidiram continuar confiando nas jogadas de bola área. Tudo correu do melhor jeito possível para eles, até porque outro cruzamento, desta vez de Mbappé, originou um gol de cabeça histórico marcado por Giroud, que igualou a lenda Thierry Henry como maior artilheiro da história, ambos com 51 gols. A alegria francesa poderia ser maior, pois novas chances foram criadas, porém a rede não voltou a ser balançada.

FICHA TÉCNICA

FRANÇA 4 X 1 AUSTRÁLIA

FRANÇA – Lloris; Pavard (Kouundé), Konaté, Upamecano e Lucas Hernández (Theo Hernández); Rabiot, Tchouaméni (Fofana) e Griezmann; Dembélé (Coman), Giroud (Thuram) e Mbappé. Técnico: Didier Deschamps.

AUSTRÁLIA – Mat Ryan; Atkinson (Degenek), Souttar, Rowles e Behich; Mooy, McGree (Mabil), Irvine (Baccus) e Goodwin (Kuol); Leckie e Duke (Cummings). Técnico: Graham Arnold.

GOLS – Goodwin, aos oito, Rabiot, aos 27, e Giroud, aos 32 minutos do primeiro. Mbappé, aos 23, e Giroud, aos 36 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Victor Gomes (África do Sul).

CARTÕES AMARELOS – Duke, Mooy e Irvine

LOCAL – Al Janoub Stadium, em Al Wakrah (Catar).