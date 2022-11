Em meio à grande expectativa de que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da transição possa ser protocolada nesta quarta-feira, 23, a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, ao revelar o impasse em torno do prazo da medida, afirmou a jornalistas que o governo eleito tem o prazo de mais 24 ou 48 horas para discutir e apresentar o texto. “Pode até ser apresentada hoje, depende de avançar em costuras políticas com lideranças do Senado”, ponderou a dirigente.

De acordo com Gleisi, o intervalo de até dois dias se deve ao fato de que a tramitação da PEC, de qualquer forma, só vai começar na semana que vem. “A tramitação da PEC independe de ser protocolada hoje”, disse a presidente do PT. “Vamos procurar acertar o prazo (da excepcionalização) do Bolsa Família do teto de gastos”, acrescentou, após participar da reunião do conselho político ampliado.

Gleisi destacou que não foram chamados para a reunião desta quarta parlamentares que não integram o conselho político da transição, como o União Brasil. “Mas já estamos iniciando conversas”, sinalizou, no Centro Cultural do Banco do Brasil (CCBB), onde funciona o governo de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT).