Tatá Werneck e Ingrid Guimarães em “Minha Irmã e Eu” (Reprodução)

Treze filmes coproduzidos pela Globo Filmes, oito ficções e cinco documentários, já estão no forno e vão aquecer o mercado de cinema em 2023, 2024 e 2025. As locações passam por diversos lugares do Brasil, como Rio de Janeiro, Salvador, Curitiba, Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, além de Estados Unidos e Europa. Em 2022, a coprodutora contabilizou 19 longas-metragens de ficção rodados, número superior às 16 produções de 2019, período anterior à pandemia de Covid-19.

Neste final de 2022, cinco filmes iniciaram as filmagens: “Minha Irmã e Eu”, de Susana Garcia; “Tô de Graça – O Filme”, de César Rodrigues; “Orlando”, de Rodrigo Van Der Put; “Os Enforcados”, de Fernando Coimbra; e “Uma Família Feliz”, de José Eduardo Belmonte.

Recém-filmado e já em pós-produção, “Ó Paí, Ó 2” marca o retorno de Lázaro Ramos ao papel do cantor Roque e, agora, tem uma nova geração de personagens: os filhos dos moradores do velho cortiço no Pelourinho. A narrativa usa o humor para falar sobre racismo, violência e outras dificuldades do povo pobre e negro.

Com previsão de estreia nos cinemas para 2023, a obra tem direção da cineasta baiana Viviane Ferreira, conhecida por “O Dia de Jerusa”, que representou o Brasil na mostra Short Film Corner do Festival de Cannes, em 2014. Viviane também assina o roteiro junto com Elísio Lopes Jr, Daniel Arcades e Igor Verde, com colaboração de Luciana Souza, Rafael Primot e Bando de Teatro Olodum, além de pesquisa de Dodô Azevedo. A produção é da Dueto e da Casé Filmes.

Em janeiro de 2023, começa o período de filmagens do longa “Um Lobo entre os Cisnes”, de Marcos Schechtman e Helena Varvaki, protagonizado por Matheus Abreu e o argentino Darío Grandinetti (“Fale com Ela”, de Pedro Almodóvar). Já em fevereiro é a vez de “Tá Escrito”, filme dirigido por Matheus Souza e estrelado por Larissa Manoela.

Entre os documentários, também com coprodução da GloboNews, “O Sal da Vida”, de Sérgio Machado; e “Ano Passado Eu Morri, Mas Este Ano Eu Não Morro”, de Sandra Kogut, estão em fase de pós-produção. Já “Sociedade de Ferro”, de Eduardo Rajablly; “O Pesadelo de Sidarta”, de Marcelo Gomes; e “Time to Change”, de Sabrina Fidalgo e Yvan Rodic, este também com coprodução do Canal Brasil, vão ter gravações ainda este ano e no primeiro trimestre de 2023.

Além disso, a Globo Filmes encerra 2022 com 26 coproduções lançadas, sendo 19 longas-metragens de ficção e sete documentários. Entre os títulos estão: “Eduardo e Mônica”; “Tô Ryca 2”; “Medida Provisória”; “Detetives do Prédio Azul 3 – Uma Aventura no Fim do Mundo”; “As Verdades”; “Pluft, o fantasminha”; “O Palestrante”; “A Viagem de Pedro”; e “O Amor dá Voltas”, que estreia em breve, no dia 22 de dezembro. “Brasileiríssima, a História da Telenovela”; “Maria – Ninguém Sabe Quem Sou Eu”; “O Grande Irmão”; “O Tempo que Resta”; “Sociedade do Medo”; e “Ademã: A Vida e as Notas de Ibrahim Sued”, completam a lista de alguns documentários deste ano.

Sobre os longas de ficção coproduzidos pela Globo Filmes em processo de pré-produção/ produção:

“Minha Irmã e Eu”, de Susana Garcia

Sinopse: As irmãs Mirian e Mirelly nasceram no interior de Goiás, mas moram em cidades diferentes. Quando a mãe delas desaparece, as duas deixam de lado as diferenças e se unem para procurá-la, numa viagem que pode mudar suas vidas.

Produção: Paris Entretenimento

Elenco: Ingrid Guimarães, Tatá Werneck, Arlete Salles, Márcio Vito, Jaffar Bambina, Nina Baiocchi, George Sauma, Matheus Bonieri

Previsão de lançamento: janeiro de 2024

“Tô de Graça”, de César Rodrigues

Sinopse: Com produção da Conspiração e coprodução de Globo Filmes, Multishow, Telecine e distribuição da Paris Filmes, a comédia traz de volta a protagonista Graça (Rodrigo Sant’Anna), que depois de ganhar uma indenização inesperada decide torrar o dinheiro levando toda a família para um feriadão em Búzios-RJ. O longa, dirigido por César Rodrigues e escrito por Rodrigo Sant’Anna, Junior Figueiredo e Sabrina Garcia, mostrará várias confusões causadas pela família, agora distante da comunidade onde se passaram as seis temporadas do humorístico. “Tô de Graça – O Filme” é produzido por Leonardo M. Barros, Eliana Soarez, Juliana Capelini e Renata Brandão e tem estreia prevista para 2023 nas salas de cinema.

Produção: Conspiração Filmes

Elenco: Rodrigo Sant’Anna (Graça), Isabelle Marques (Briti), Andy Gercker (Maico), Roberta Rodrigues (Sara Jane), Evelyn Castro (Marraia), Estevam Nabote (Pablo Escobar), Gracyanne Barbosa (Sonaira), Eliezer Motta (Moacir) e Dhu Moraes (Geralda)

Previsão de lançamento: 2023

“Orlando”, de Rodrigo Van Der Put

Sinopse: João é um adulto apaixonado por filmes e super-heróis que está prestes a realizar seu sonho de infância: passar as férias em Orlando e conhecer os parques da Universal. Contudo, ele vai ter que levar o filho de sua chefe, um menino de dez anos que se comporta como um executivo de meia idade, no mesmo voo para entregá-lo ao pai da criança. Como o pai não aparece para buscá-lo, João terá que bancar o baby-sitter e aprender a conviver com as diferenças para salvar seu emprego e de quebra superar seu grande trauma de infância: a montanha-russa.

Produção: MPC Filmes

Elenco: Edu Sterblitch, Pedro Burgarelli, Luana Martau, Anderson Di Rizzi, Daniel Furlan, Morena Nunes, Robson Nunes, Polly Marinho, Estevam Nabote e Aryè Campos

Previsão de lançamento: segundo semestre 2023

“Os Enforcados”, de Fernando Coimbra

Sinopse: A história do casal Regina e Valério no submundo do jogo do bicho, com humor ácido e ritmo eletrizante. Valério é filho e sobrinho de bicheiros e, apesar de não querer se envolver nos negócios da família, acaba sendo influenciado por Regina e os dois se envolvem em uma trama sinistra e surpreendente.

Produção: Gullane, Fado Filme

Elenco: Leandra Leal, Irandhir Santos, Irene Ravache, Stepan Nercessian, Thiago Thomé, Pêpê Rapazote, Marcelo Mello, Augusto Madeira, Ernani Moraes, Ricardo Bittencourt

“Uma Família Feliz”, de José Eduardo Belmonte

Sinopse: Com roteiro de Raphael Montes (“Bom dia, Verônica”), o longa conta a história de Eva (Grazi Massafera), suas duas filhas gêmeas e seu filho recém-nascido. Ao passarem por estranhos acontecimentos, o marido de Eva (Reynaldo Gianecchini) a aponta como principal suspeita dos casos.

Produção: Barry Company

Elenco: Grazi Massafera e Reynaldo Gianecchini

“Tá Escrito”, de Matheus Souza

Sinopse: Estudante de publicidade, Alice sonha em se tornar uma influencer de destaque nas redes sociais. Ela faz de tudo, mas nada traz os números de seguidores desejados. Até que um dia chega em sua casa seu primeiro “recebidinho”: um livro totalmente em branco, apenas com instruções que indicam que qualquer previsão astrológica escrita naquelas páginas se concretizará. A partir daí Alice terá o poder de influenciar a todos.

Produção: Paris Entretenimento

Elenco: Larissa Manoela, Carol Dalla Rosa, Victor Lamoglia, Kevin Vechiato, Richard Abelha, Felipe Ferreira, Hamilton Dias, Thiaguinho Parente, Augusto Madeira, Leo Bittencourt

Previsão de lançamento: 2023

“Um Lobo entre os Cisnes”, de Marcos Schechtman e Helena Varvaki

Sinopse: A inspiradora história real da vida de Thiago Soares, um garoto pobre criado no subúrbio do Rio de Janeiro, que na adolescência descobre o Hip Hop, entra para o Ballet tardiamente aos quinze anos e se torna uma estrela internacional. Ele foi o primeiro bailarino do Royal Ballet de Londres.

Produção: TvZERO

Elenco: Matheus Abreu e Darío Grandinetti

Previsão de lançamento: 2024

Sobre os documentários coproduzidos pela Globo Filmes

“O Sal da Vida”, de Sérgio Machado

Sinopse: Um ensaio poético em torno da trajetória do escritor Jorge Amado. A partir de memórias, manuscritos e correspondências inéditas, o filme explora o espírito agregador e brincalhão de Jorge e suas amizades, um elemento fundamental da identidade e do afeto baiano, tanto na vida real, quanto na Bahia mística e utópica que ele criou em suas obras. Nesse sentido, a troca com três amigos foi essencial para a criação e recriação dessa Bahia da amizade, do acolhimento, do sincretismo de culturas e etnias: o artista plástico Carybé, o antropólogo e fotógrafo Verger e o músico compositor Dorval Caymmi.

Produção: Coqueirão Pictures

Previsão de lançamento: 2023

“Time to Change”, de Sabrina Fidalgo e Yvan Rodic

Sinopse: Como decolonizar sua mente quando você cresce em um dos países mais ricos do mundo: a Suíça? Como decolonizar sua mente quando você cresce em um dos países mais diversos e racistas do mundo: o Brasil? O fotógrafo nômade servo-suíço Yvan Rodic (aka Facehunter) e a cineasta afro-brasileira Sabrina Fidalgo investigam como o privilégio branco ainda molda cada aspecto da sociedade no planeta.

Produção: Gullane

Previsão de lançamento: 2023

“Sociedade de Ferro”, de Eduardo Rajablly

Sinopse: O documentário expõe as entranhas da civilização moderna sustentada no minério de ferro, um complexo sistema que está levando o planeta à exaustão de seus recursos e a ameaçadoras mudanças climáticas. Sociedade do Ferro é um documentário que parte das catástrofes de Mariana (2015) e Brumadinho (2019), quando duas barragens, contendo dejetos em forma de lama tóxica proveniente da lavagem de minério, se romperam.

Produção: Pródigo Films

Previsão de lançamento: 2024

“Ano Passado Eu Morri, Mas Este Ano Eu Não Morro”, de Sandra Kogut

Sinopse: As eleições são popularmente conhecidas como a “festa da democracia”. Neste ano, mais do que nunca, a palavra democracia é a que define melhor este momento. É ela que está em jogo. O filme se estrutura ao longo dos dias de votação (primeiro e segundo turno), com suas surpresas, imprevistos e tensões. Para cada personagem, esta festa começa em um momento diferente. Ao abrirmos janelas, temos o mundo de cada um deles, o que nos faz voltar no tempo – às vezes dias, outras vezes meses – e viver mais plenamente o desenrolar dos acontecimentos, num momento tão decisivo para a história do país.

Produção: Ocean Films

Previsão de lançamento: 2023

“O Pesadelo de Sidarta”, de Marcelo Gomes

Sinopse: A eletrizante história do neurocientista Sidarta Ribeiro na defesa do sonho e da ciência como motor da revolução humana e de uma melhor experiência do existir. O cientista brasileiro descobriu que sonhar é a chave para uma melhor existência. Três camadas narrativas contam as apostas e reviravoltas de Sidarta: sua história de vida, o neurocientista e suas experiências sobre o sonho, a atuação política no combate ao governo Bolsonaro para evitar o pesadelo da extinção da pesquisa. O cientista tropicalista é da capoeira, das causas indígenas, do candomblé, usa cannabis e ayahuasca em seus experimentos. Inspirado em matéria da revista Piauí, o documentário mescla desejo, ciência e revolução na luta entre sonho e pesadelo.

Produção: VideoFilmes

Previsão de lançamento: 2024