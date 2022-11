Completamente dominante no Estádio Al Thumama, a Espanha aplicou 7 a 0 na Costa Rica nesta quarta-feira, 23, e estreou com tudo na Copa do Mundo de 2022. O placar elástico não só colocou os europeus na ponta do Grupo E, como também entrou para o rol das maiores goleadas da história da competição – e por pouco, não igualou uma marca da Alemanha, sua colega de chave.

Em 2002, os tetracampeões ganharam da Arábia Saudita de 8 a 0, no que foi uma das vitórias mais marcantes em primeiras rodadas, e ali começaram sua participação que culminou no vice-campeonato para o Brasil. Por um gol, os espanhóis não alcançaram esse placar. Em 2010, Portugal fez o mesmo e venceu a Coréia do Norte também por 7 a 0, 12 anos antes do jogo de hoje.

A goleada da Espanha é agora a sétima maior da história do torneio, empatada com o triunfo dos portugueses e as seguintes: Uruguai 7 x 0 Escócia e Turquia 7 x 0 Coréia do Sul, em 1954, e Polônia 7 x 0 Haiti, em 1974.

O Brasil está na lista tanto pelos vencedores por mais gols quando pela amarga presença nas vítimas. A derrota para a Alemanha por 7 a 1 em 2014 também faz parte dos placares mais elásticos de todas as edições das Copas, mas a Canarinho já aplicou esse placar na Suécia, em 1950.

Relembre as maiores goleadas da Copa do Mundo:

Hungria 10 x 1 El Salvador (1982)

Hungria 9 x 0 Coreia do Sul (1954)

Iugoslávia 9 x 0 Zaire (1974)

Suécia 8 x 0 Cuba (1938)

Uruguai 8 x 0 Bolívia (1950)

Alemanha 8 x 0 Arábia Saudita (2002)

Uruguai 7 x 0 Escócia (1954)

Turquia 7 x 0 Coréia do Sul (1954)

Polônia 7 x 0 Haiti (1974)

Portugal 7 x 0 Coréia do Norte (2010)

Espanha 7 x 0 Costa Rica (2022)

Itália 7 x 1 Estados Unidos (1934)

Brasil 7 x 1 Suécia (1950)

Alemanha 7 x 1 Brasil (2014)