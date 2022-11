O goleiro Mohammed Al-Owais foi um dos grandes nomes da vitória histórica da Arábia Saudita sobre a Argentina, por 2 a 1, na estreia das duas equipes da Copa do Mundo do Catar, nesta terça-feira. Não foram tantas defesas difíceis, mas pelos menos duas garantiram o resultado surpreendente. O jogador reserva do Al Hilal conseguiu o maior feito de sua carreira: parar a bicampeã do mundo liderada por Lionel Messi.

A boa atuação do goleiro de 31 anos motivou diversas postagens nas redes sociais. Em sua conta oficial do Twitter, a Fifa escreveu. “Precisamos falar sobre Al-Owais. Gigantesco”.

Mohammed Al-Owais é reserva do Al Hilal, clube de maior torcida da Arábia Saudita, atual campeão nacional e que foi eliminado pelo Chelsea no último Mundial de Clubes da Fifa. Na temporada, o goleiro disputou poucos jogos no ano.

Na seleção, completou sua 43ª atuação. Durante os amistosos para o Mundial, o goleiro já havia se destacado. No empate por 0 a 0 diante do Equador, em setembro, por exemplo, ele fez grandes defesas – os equatorianos estrearam na Copa com vitória diante do Catar.

Uma das defesas mais importantes aconteceu aos 17 minutos do segundo tempo. Após cruzamento, Lisandro Martínez finalizou, Tagliafico desviou na pequena área e o goleiro fez defesa incrível. Quando a partida ainda estava 0 a 0, o goleiro salvou chute rasteiro de Messi de dentro da área.

A atuação do goleiro foi potencializada por um sistema defensiva quase impecável. Com a sua defesa atuando em linha alta, a Arábia Saudita deu uma aula de posicionamento. Os sul-americanos tiveram três gols frustrados por impedimento. No segundo tempo, o time argentino pecou pela falta de criatividade.

Nos minutos finais do jogo, o goleiro foi protagonista de um lance que deixou o estádio Lusail em silêncio. Al-Owais acertou o joelho no rosto de Al-Shahrani, que ficou desacordado. O árbitro demorou para interromper a partida. O goleiro ficou desesperado porque sabia a gravidade do choque. Apesar do susto, ele deixou o campo acordado na maca.

Quando o árbitro encerrou a partida, o goleiro Al-Owais colocou as mãos no rosto sem acreditar no tamanho da façanha na estreia da Copa do Mundo.