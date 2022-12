Gonçalo Ramos ganhou a vaga de Cristiano Ronaldo na seleção portuguesa e viveu uma noite mágica no Catar ao fazer três gols na goleada por 6 a 1 sobre a Suíça, nas oitavas de final da Copa do Mundo. Ao fim do jogo, em êxtase pelo desempenho, o jovem atacante de 21 anos destacou o apoio dado pelo camisa 7 como um dos fatores importantes para a construção do resultado expressivo e negou que ele tenha mostrado qualquer insatisfação por ter sido preterido.

“Sinceramente, nada foi falado sobre minha titularidade. Cristiano é o capitão e fez o que sempre faz, nos ajudou, nos apoiou, não apenas a mim, mas a todos os nossos companheiros”, afirmou Ramos, evitando alimentar a polêmica iniciada no último jogo da fase de grupos, durante a derrota por 2 a 1 para a Coreia do Sul. Na ocasião, o veterano de 37 anos mostrou insatisfação ao ser substituído, mas disse que estava irritado com um jogador da Coreia que apressava sua saída do gramado e não com o fato de ir para o banco.

Questionado sobre o caso em entrevista coletiva na segunda-feira, o técnico Fernando Santos afirmou que, no campo, também entendeu que o alvo de Ronaldo era um coreano, mas teve outra interpretação após ver as imagens. “Não gostei nada. Não gostei nada. E a partir daí, as coisas se resolvem dentro de casa. E estão resolvidas. Ponto final sobre essa questão”, disse Santos.

Nesta terça, o treinador português foi perguntado sobre a decisão de colocar Ramos no lugar do grande astro da seleção e foi sucinto ao responder. “Características do jogo, são jogadores diferentes. Também entrou o Dalot, saiu o Cancelo, tem a ver com o que pensei sobre a dinâmica do jogo. Problema? Já respondi a essa questão. Não há problema, somos amigos há muitos anos. Tudo está sanado e ele deu exemplo de verdadeiro capitão”.

Polêmicas deixadas de lado, tanto Santos quanto Ramos preferiram desfrutar da alegria da classificação para as quartas de final. “Estamos numa Copa do Mundo e às vezes parece que não ficamos felizes com nada. Agora, o mais importante é que há uma partida contra Marrocos daqui a quatro dias”, disse o treinador. “Nem nos meus melhores sonhos eu pensava em fazer a estreia como titular em um Mundial e marcar três gols”, comentou o atacante.