Antes mesmo de a partida entre Portugal e Suíça, pelas oitavas da Copa do Mundo, começar, as atenções estavam voltadas para o atacante português Gonçalo Ramos. Porém, o motivo do foco no atacante de 21 anos do Benfica não era, necessariamente, pelo seu futebol, mas por quem ele estaria substituindo na partida: Cristiano Ronaldo, que ficou no banco por opção do técnico Fernando Santos.

Mas não demorou muito para o próprio Gonçalo começar a ser comentado pelo que podia fazer como centroavante. Com três gols, o jovem atacante mostrou que Portugal tem motivos de sobra para confiar no seu futebol para o restante do Mundial.

Isso porque a equipe de Fernando Santos goleou os suíços por 6 a 1 no Lusail Stadium e avançou de fase. No próximo sábado, os Lusos enfrentam o Marrocos pelas quartas, no Al Thumama Stadium, ao meio-dia (horário de Brasília).

Com 21 anos, Gonçalo Ramos está na sua primeira Copa do Mundo e se tornou o segundo jogador português mais jovem a marcar pela seleção em um Mundial, superando Cristiano Ronaldo, que, aos 22, marcou na Copa de 2006, na Alemanha.

Esta foi apenas a sua quarta partida representando o país ibérico. Ele estreou em um amistoso antes da Copa começar, e as demais vezes em que entrou em campo foram, justamente, na fase de grupos do Mundial. Com os três gols feitos nos suíços, ele soma quatro pela seleção portuguesa e possui uma média de 1 gol por partida.

Quando mais jovem, Ramos defendeu Portugal nas categorias de base desde os 17 anos. Pelas equipes juvenis já mostrava que tinha um faro de gol apurado. Em 13 partidas pelas eliminatórias para a Euro Sub-21, por exemplo, Gonçalo Ramos marcou incríveis 13 gols – foram 14 em 18 jogos disputados na categoria. Na seleção Sub-19, fez 15 jogos e marcou nove vezes.

Atualmente, ele joga pela Benfica e vem conseguindo fazer uma temporada de destaque. São 21 jogos somados em todas as competições, e 14 gols feitos na temporada, sendo quatro na Liga dos Campeões e nove na Liga portuguesa, na qual é o artilheiro.

O centroavante, de 1,85m e destro, fez toda a sua carreira no clube de Lisboa. Nascido em julho de 2001 e filho de ex-jogador de futebol, ele chegou ao Benfica em 2011, aos 10 anos, e jogou em todas as categorias de base até chegar ao Benfica B em 2018. Subiu para a equipe profissional na temporada 2020/2021 e na sua estreia, ele marcou dois gols após entrar aos 40 do segundo tempo.

Porém, o atacante não teve uma boa relação com o treinador que o promoveu ao profissional, e que é muito conhecido entre os brasileiro: Jorge Jesus. Segundo a imprensa portuguesa, Gonçalo Ramos teria contribuído para a queda do ex-treinador do Flamengo no final do ano passado. O atacante, junto com outros jogadores, foram contra a decisão de JJ de afastar, na época, Pizzi do grupo.

HAT-TRICK

Na partida contra a Suíça, ele logo justificou a sua convocação para Copa e sua contra a Suíça. Com 17 minutos de jogo, o português girou na área para se livrar marcação suíça e chutou forte para abrir o placar para Portugal. No segundo tempo, quando a equipe de Fernando Santos já estava vencendo por 2 a 0, ao ampliar com Pepe, Ramos fez o terceiro da equipe ao aproveitar cruzamento da direita e tocar por baixo das pernas de Yann Sommer.

A Suíça chegou a descontar com Manuel Akanji, pouco depois de Portugal marcar o quarto, com Raphael Guerreiro. Mas a vontade mostrar serviço e justificar a escalação fizeram Ramos anotar o quinto de Portugal e seu terceiro gol no jogo. Nada mal para quem saiu do banco de reservas para ser o primeiro da Copa do Catar a fazer um hat-trick no torneio.

Apelidado de Pistoleiro, o atacante comemorou atirando com os dedos nas vezes em que foi às redes. Após o terceiro gol, ele deu lugar para Cristiano Ronaldo e, do banco, ele ainda viu Portugal fazer o sexto com Rafael Leão.