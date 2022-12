A festa pelo terceiro título mundial da seleção argentina começou domingo e não tem data para terminar. O governo do país decretou feriado nacional, nesta terça-feira, data da chegada dos campeões, vindos do Catar, para que a população possa “expressar a sua mais profunda satisfação”.

Messi e seus companheiros desembarcam no Aeroporto Internacional de Ezeiza, em Buenos Aires, após parada em Roma, na Itália, por volta das 2h30 da madrugada. Segundo matéria do jornal “La Nación” cerca de 400 agentes serão destacados para tomar conta da segurança na região.

Dali, jogadores e comissão técnica deverão descansar até o início da manhã no centro de treinamento da Associação de Futebol da Argentina (AFA), que fica a seis quilômetros do aeroporto.

Perto do meio dia, os campeões mundiais vão seguir em caravana até o Obelisco, monumento histórico localizado na Praça da República de Buenos Aires, onde as comemorações não param desde a conversão do pênalti de Montiel, onde os atletas deverão ser recepcionados por milhares de torcedores. Segundo cálculos da polícia local, mais de um milhão de pessoas estiveram no local para festejar o terceiro título mundial no domingo.

A capital argentina está toda decorada com bandeiras, fotos de Messi, Maradona e réplicas da taça da Copa do Mundo. Festas de rua são registradas em vários bairros de Buenos Aires.

Existe a possibilidade de a delegação se dirigir até a Casa Rosada, onde fica a presidência da República. Esta é a primeira vez que se decreta um feriado nacional para festejar a conquista de uma Copa do Mundo na Argentina. Fato que não ocorreu em 1978 e 1986.