A procuradoria-geral das Bahamas anunciou nesta segunda-feira, 12, a prisão do ex-CEO da exchange de criptomoedas FTX, Sam Bankman-Fried. Segundo comunicado emitido pelo organismo, a ação ocorreu após uma notificação dos Estados Unidos de que Bankman-Fried tinha acusações formais de crimes cometidos por ele. De acordo com a publicação, houve pedido ainda de extradição, que deverá ser processado de acordo pelos meios legais.

O primeiro-ministro das Bahamas, Philip Davis, afirmou que o país deseja seguir contribuindo com os EUA no caso, e que continuará com investigações próprias sobre as responsabilidades no colapso da FTX. O ex-CEO da falida empresa tem testemunho marcado perante um comitê do Congresso americana nesta terça-feira, sua primeira aparição sob juramento desde que a FTX pediu concordata há cerca de um mês. Bankman-Fried pode se apresentar à distância.

A FTX entrou com pedido de falência em 11 de novembro, quando a empresa ficou sem dinheiro após o equivalente em criptomoeda a uma corrida bancária. O colapso da segunda maior bolsa de criptomoedas atraiu a atenção mundial, e o Bankman-Fried está sob investigação criminal pelas autoridades dos EUA e das Bahamas.