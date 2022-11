Investimento é de R$ 4,92 milhões

O Governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), divulgou o resultado final de duas licitações para reformas de 28 obras de arte especiais (pontes, pontilhões, passarelas ou viadutos) no Litoral. O investimento é de R$ 4,92 milhões, que irão beneficiar quase 300 mil moradores da região, sem contar o fluxo de turistas e de cargas.

A Concorrência Pública 47/2022 irá atender 22 obras de arte especiais entre a Serra da Graciosa e Guaraqueçaba teve como vencedora a empresa Legnet Engenharia Ltda, com a proposta de R$ 3.684.381,51. Já na Concorrência Pública 48/2022, em que estão inclusas cinco pontes entre Pontal do Sul, Matinhos e Guaratuba, além de uma passarela em Paranaguá, a proposta vencedora foi da empresa CH Engenharia Civil LTDA, por R$ 1.236.385,45.

Antes da homologação do resultado e assinatura dos contratos, o DER/PR estipula o prazo até 18 de novembro para publicação das contrarrazões e recursos dos concorrentes.

“O Litoral está recebendo diversos investimentos de infraestrutura, pensando em melhorias para população local, turistas e o tráfego de cargas”, afirma o secretário de Infraestrutura e Logística, Fernando Furiatti. “Estamos com obras em 76 quilômetros da PR-405 entre Guaraqueçaba e Antonina, reformando o Ferry Boat de Guaratuba-Matinhos, além da obra da Ponte de Guaratuba, que será um marco na história do Paraná”, exemplifica ele.

PACOTE – O Governo do Estado está organizando um grande pacote de reforma para mais de 80 obras de arte especiais nas regiões Centro-Oeste, Centro, Sudoeste, Sul, Campos Gerais, Norte Pioneiro, Região Metropolitana de Curitiba e Litoral. O investimento será de R$ 30 milhões. Neste mapa está disponível a localização de cada uma: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1FTtBRAaO9YRwh4c8Szv-ag0zSYquENk&usp=sharing

Confira as obras no Litoral

São nove pontes e pontilhões na PR-405 e PR-340, entre Guaraqueçaba e Antonina.

Na Estrada da Graciosa (PR-410), serão sete execuções diferentes, sendo cinco pontes, uma passarela e um viaduto.

Em Morretes, na PR-411, estão previstos serviços em seis estruturas diferentes. Já em Paranaguá, a passarela no km 3 da PR-407, que foi atingida por um caminhão em abril, foi incluída no pacote para revitalização. Completam a lista cinco pontes entre Pontal do Sul e Guaratuba.

Veja os detalhes das licitações

Concorrência Pública 47/2022

22 obras de arte especiais (OAEs) localizadas entre a Serra da Graciosa e Guaraqueçaba, no Litoral

Localização:

PR-340: Ponte Rio Capivari, Ponte Rio Xaxim, Ponte Rio Xaxim, dois pontilhões do Rio da Areia, Ponte Rio Cacatu

PR-405: Ponte Rio Trancado, Ponte Rio Açungui, Ponte Rio Moratinho

PR-408: Ponte Rio Marumbi

PR-410: Passarela Rio Mãe Catira, Ponte Rio São João, Ponte Rio Ipiranguinha, Ponte Rio Sapitanduva, Ponte Rio do Salto, Ponte Rio Mãe Catira, Viaduto Nova Graciosa

PR-411: Pontilhão Rio Pitangui, três pontilhões do Rio Arroio, Ponte Rio Macaquinho

Prazo de execução da obra: 270 dias (nove meses) corridos.

Concorrência Pública 48/2022

Seis obras de arte especiais localizadas em Paranaguá, Pontal do Sul, Matinhos e Guaratuba.

Localização:

PR-412: Ponte sobre Rio Praia, Ponte sobre o Rio Prainha, Ponte sobre o Rio Matinhos, Ponte sobre o Rio Canal do DNOS

PR-808: Ponte sobre o Rio Sai-Guaçu

PR-407: Passarela km 3,39, em Paranaguá

Prazo de execução da obra: 90 dias (três meses) corridos.