Após receber volumes significativos de dividendos de empresas públicas, o governo revisou a estimativa de resultado primário total de 2022 de um superávit de R$ 13,547 bilhões para R$ 23,361 bilhões. Esse será o primeiro resultado positivo desde 2013.

A meta de resultado primário do Governo Central deste ano admitia um rombo de até R$ 170,5 bilhões. Os dados fazem parte do Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas do 5º bimestre, publicado nesta terça-feira.

Receitas e despesas

A projeção da equipe econômica para as receitas primárias totais da União neste ano passou de R$ 2,308 trilhões para R$ 2,319 trilhões. Já a estimativa para a receita líquida – livre de transferências para os governos regionais – passou de R$ 1,844 trilhão para R$ 1,855 trilhão neste ano.

Do lado das despesas primárias, a previsão de gasto total em 2022 passou de R$ 1,830 trilhão para R$ 1,832 trilhão. Com as revisões deste relatório, o volume de gastos obrigatórios passou de R$ 1,677 trilhão para R$ 1,679 trilhão, enquanto as despesas discricionárias passaram de R$ 153,236 bilhões para R$ 152,390 bilhões neste ano.