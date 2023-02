Ferry boat: licitação para exploração da travessia aquaviária da baía de Guaratuba. Foto: José Fernando Ogura/Arquivo AEN

O Governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR), vai apresentar à população em audiência pública, no próximo dia 9 (quinta-feira), na Câmara Municipal de Guaratuba, no Litoral, informações sobre a nova licitação para exploração da travessia aquaviária da baía de Guaratuba, conhecida como o ferry boat de Guaratuba.



A participação é livre para todos os interessados e também será transmitida ao vivo pelo YouTube, a partir das 19h, com previsão de encerramento às 22h.



A comunidade poderá tirar dúvidas, bem como fazer suas colaborações, visando garantir um processo transparente, que atenda às necessidades de deslocamento de moradores, visitantes e turistas que trafegam na ligação entre Guaratuba e Matinhos.