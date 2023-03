O governo federal publicou portaria que remaneja os servidores e servidores públicos da extinta Fundação Nacional da Saúde (Funasa) para outros órgãos federais. O ato, divulgado em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, 23, define que o quadro de pessoal da fundação será transferido para os ministérios da Saúde, das Cidades e da Gestão. A portaria traz as listas com os nomes dos servidores e sua respectiva a nova lotação. Mais cedo, o Estadão/Broadcast já havia noticiado que o governo também já regulamentou a transferência de convênios e contratos da Funasa para as duas pastas que irão incorporar as funções do órgão – Saúde e Cidades.