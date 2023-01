O governo federal publicou em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira (5) a troca do chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas do Ministério da Defesa. Foi nomeado para o posto o almirante de Esquadra Renato Rodrigues de Aguiar Freire, no lugar do general de Exército Laerte de Souza Santos. A mudança será efetiva somente a partir de 9 de janeiro de 2023, conforme indica a publicação oficial. Também foi formalizada ontem a nomeação dos secretários executivos dos ministérios da Agricultura e Pecuária e das Comunicações, que são Irajá Rezende de Lacerda e Sonia Faustino Mendes, respectivamente.