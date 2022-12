A Polônia vem sendo tratada como “azarão” no confronto diante da França pelas oitavas de final da Copa do Mundo. A campanha irregular na fase de grupos tem gerado inúmeras críticas, mas tudo foi minimizado pelo goleiro Kamil Grabara.

“Estaremos preparados ao máximo para a partida. E assim a opinião pública afirma que temos um por cento de chance de eliminar a França? E legal, já é um por cento a mais do que se não tivéssemos passado da fase de grupos”, disse o jogador em entrevista coletiva.

Apesar de alfinetar as críticas, o goleiro admitiu que a partida diante da França será muito difícil. Os franceses são os atuais campeões e classificaram facilmente, diferentemente da Polônia, que ficou em segundo lugar do Grupo C, com quatro pontos, confirmando uma vaga por ter mais saldo de gols do que o México.”Todo mundo sabe que tipo de jogadores os franceses têm, sabemos que não será um jogo fácil. Vamos fazer o nosso melhor para ir em busca dos nossos objetivos”, concluiu.

Já o zagueiro Robert Gumny, também presente na coletiva de imprensa desta sexta-feira, depositou total confiança no treinador polonês, Czeslaw Michniewicz, que assumiu a equipe após a saída de Paulo Sousa. “O treinador é um grande estrategista. Ele provou isso. Passamos da fase de grupos e vamos mostrar nosso lado bom na partida contra a França. O treinador tem um plano separado para cada adversário. Com certeza vamos tentar fazer uma surpresa no domingo”, finalizou.

Polônia e França se enfrentam neste domingo, às 12h (horário de Brasília), no estádio Al Thumama.